Inter'in dün deplasmanda Lazio'yu 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi bileti alması Galatasaray'a yaradı.

Felipe Melo'yu 2015 yazında Inter'e satan Cim Bom, Milano kulübüyle yaptığı anlaşmaya özel bir madde koydurmuştu.

500 BİN EURO

Buna göre 2017/18'in sonuna dek Serie A devinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı her sezon için Milano devinin Sarı Kırmızılılar'a 500 bin euro ödemesi gerekiyordu.

Melo, şu anda Palmeiras forması giymesine rağmen Inter'in dün Devler Ligi'ne kalmasıyla Cim Bom tam yarım milyon euroluk bir gelir elde etti.





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