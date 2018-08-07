Galatasaray her ne kadar geçen sezonki kadroda çok fazla değişiklik yapmasa da, Fatih hoca ilk 11’deki taşlarla oynamayı düşünüyor.

Akhisar maçı sonrası net mesajlar veren tecrübeli hoca, Ankaragücü karşısında sağ tarafta Feghouli’nin yerine Onyekuru’yu, Fernando veya Donk’tan birinin yerine Selçuk’u kullanmayı düşünüyor.

Ayrıca Eren veya Sinan’ın da, Belhanda’nın yerine oynama ihtimalinin bulunduğu, Terim’in çift forvet sistemini kullanabileceği belirtiliyor.

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