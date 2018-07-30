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Galatasaray'da Belhanda için Crystal Palace iddiası

Galatasaray'da Younes Belhanda’ya İngiliz ekibi Crystal Palace'tan teklif var.

30 Temmuz 2018, Pazartesi 10:20
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Younes Belhanda’ya teklif var... Yahoo Sports, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın Belhanda ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Haberde, Galatasaray’a ilk olarak 6.5 milyon Euro’luk bir teklifte bulunulacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin beklentisi ise 10 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam.

En az 2-3 transfer daha yapmayı planlayan Galatasaray, bonservisli oyuncu almak için önce futbolcu satışı yapmak zorunda.

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