Galatasaray'da Belhanda için Crystal Palace iddiası
Galatasaray'da Younes Belhanda’ya İngiliz ekibi Crystal Palace'tan teklif var.
Younes Belhanda’ya teklif var... Yahoo Sports, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın Belhanda ile yakından ilgilendiğini yazdı.
Haberde, Galatasaray’a ilk olarak 6.5 milyon Euro’luk bir teklifte bulunulacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin beklentisi ise 10 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam.
En az 2-3 transfer daha yapmayı planlayan Galatasaray, bonservisli oyuncu almak için önce futbolcu satışı yapmak zorunda.