Galatasaray'da AEK ile Atina’da oynanan maçta kadroda yer almayan Donk ve Linnes’in tedavileri devam ediyor.

Tunus’taki Club Africain mücadelesinde sert müdahaleler nedeniyle sakatlanan her iki oyuncunun da Süper Kupa’daki Akhisar sınavına yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Fatih hocanın, Carole’ün formsuzluğu nedeniyle Nagatomo’yu sol beke çekip, Mariano’nun yokluğunda sağ bekte Linnes’i oynatacağı, Donk’u da Selçuk’un yerine kullanacağı ifade ediliyor.