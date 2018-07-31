Gomis’e uyarı üstüne uyarı... Son dönemde zam haberleriyle gündeme gelen Fransız yıldızın menacerine, ilk olarak Galatasaray Yönetimi’nden ikaz gelmişti. Şimdi de Fatih Terim'in, 32 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Terim bu görüşme için takımın Florya’ya dönmesini bekliyor.

"KENDİNE GEL"

Tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Gomis’i, kendine gelmesi ve bir an önce toparlanması doğrultusunda uyaracak.

Terim, Gomis’in artık kendini tamamen Galatasaray’a vermesini istiyor.