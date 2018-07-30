Galatasaray, transfer çalışmalarında art arda yeni isimlere yöneliyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olan ve alternatifli kadro kurmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, genç ve kiralık oyunculara yöneldi.

GALATASARAY DA KİRALAMAK İSTİYOR

Bonservis ücreti ödeme gücü olmayan Cim Bom, son olarak Chelsea’nin genç oyuncusu Tammy Abraham’a yöneldi. Geçtiğimiz sezonu Swansea’de kiralık geçiren oyuncu için Galatasaray, kiralama teklifi yaptı. 1997 doğumlu Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Tammy Abraham, Chelsea altyapısından çıkarken, 2016 yılında Bristol City’e, 2017 yılında ise Swansea’ye kiralandı.

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 39 maça çıkan İngiliz futbolcu 8 gol 5 asistlik performans sergiledi. 1.90’lık futbolcu, hava topu hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Galatasaraylı yöneticlerin, bu hafta İngitere’ye giderek, Abraham için temaslara başlayacakları öğrenildi.

Yeni Şafak