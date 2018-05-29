Finansal Fair Play şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle UEFA tarafından bir yaptırıma uğrayacak olan Galatasaray’da, gözler kararın açıklanacağı güne çevrildi. Başkan Mustafa Cengiz’in önceki ziyaretlerinde rica etmesi üzerine karar için seçim sürecini bekleyen UEFA’nın, en geç cuma günü yaptırımları duyurması bekleniyor.

Cengiz, Avrupa kupalarından men kararının kesinlikle çıkmayacağı müjdesini vermişti. Başkan ayrıca verilecek cezanın, Galatasaray’ın kaldıramayacağı şiddette olmayacağını da net şekilde vurgulamıştı.

3 FARKLI FORMÜL GÜNDEMDE

Bu doğrultuda belli bir maaş bütçesi, sattığın kadar oyuncu alma veya UEFA organizasyonuna eksik sayıda oyuncu bildirme gibi bir yaptırım kararının açıklanacağı tahmin ediliyor.