Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Gomis'in menajerine, "İyi bir teklif getirirseniz bırakmaya hazırız" mesajı veren Galatasaray bir yandan da golcü arayışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılara, Milan'da geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Andre Silva önerilse de teknik heyetin forvet transferinde önceliği Ahmed Musa.

Nijerya forması ile Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Ahmed Musa'nın bonservisi Leicester City'de. İngilizler iki sene önce 20 milyon Euro bonservis ödediği 25 yaşındaki oyuncuyu satmak istiyor ancak Ahmed Musa, Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri reddetti.

ASLAN 9 AĞUSTOS'U BEKLİYOR

Premier Lig'de transfer dönemi 9 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar bekleme kararı alan Galatasaray, 9 Ağustos'tan sonra Ahmed Musa için Leicester City'nin kapısını çalacak ve Nijeryalı forveti kiralamaya çalışacak.

Fatih Terim, Ahmed Musa'nın oyun stilini 2012-13 sezonunda gol kralı yaptığı Burak Yılmaz'a çok benzetiyor. Müslüman olan 25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ı istiyor.