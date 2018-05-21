Şampiyonluk kutlayan Galatasaray’da büyük seçim krizi çıktı. Divan Başkanlığı, başkan adaylarıyla istişare ederek 21 Mayıs’ta saat 21.00’e bir istişare toplantısı koydu. Bu toplantıya bütün başkan adayları katılıp, projelerini anlatacak, toplantı da kulüp televizyonundan canlı yayınlanacaktı. Akşam'dan Orçın Özateş'in haberine göre; Ankara’da iftar programı olan Dursun Özbek, Divan Başkanı’nı arayarak, toplantının 21.30’a alınmasını rica etti. Onun bu isteği üzerine yarım saat toplantı ileri alındı.

YENİ YAYINCI BULDULAR

Ancak toplantının düzenlenmesi için bütün hazırlıklar tamamlandığı sırada öğlenden sonra Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nu arayan Başkan Mustafa Cengiz, “Ben toplantıya katılmıyorum. GSTV’den yayınlanmasına da izin vermiyorum” dedi. Bunun üzerine Divan Kurulu da başka kanallardan programı başka televizyonlardan canlı yayınlatmak için harekete geçti. Başkan Cengiz’in bu uygulamasına muhalefetten ve divan kurulu üyelerinden tepki geldi.

"Bu davranışlar bizde prim yapmaz"

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Başkan’ın tavrına sert çıktı: Toplantıyı başkanlarla istişare ederek düzenledik. Hepsinin haberi vardı. Konuşmamızı yazıya dökerek kendilerine gönderdik. Sonuç olarak Galatasaray tüzüğünde ve geleneklerinde seçimi divan başkanı organize eder, zorunlu bir sebep yoksa da başkan adayları bu toplantılara katılır. Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut katılacağını teyit etti. Dursun Özbek başkanımız da teyit etti. Onun ricası üzerine toplantıyı 21.30’a aldık. Ankara’dan gelecek.

Mustafa Cengiz 2 saat önce katılmayacağını bildirdi. Kendisi katılmayacağı gibi canlı yayın için GSTV’ye ambargo koydu. Canlı yayın yapılmıyor. GSTV’ye kolektif mülkiyettir ve ambargo koyması kabul edilebilir bir şey değil. Bu biraz özgüven, bilinç, demokratik yaklaşım meselesi. İnsanların birlikte olmasından sıkıntı çıkmaz. Fikir ayrılığından sorun çıkmaz. Yoksa ben yaptım oldu olur o da hoş olmaz. Galatasaray’da bunlar prim yapmaz. Biz de divan heyeti olarak canlı yayın organizasyonunu yaptık. Sosyal medya ve dijital ortamdan yayınlıyoruz. Eski başkanlarımızdan Duygun Yarsuvat ve Faruk Süren de izleyici olarak katılıyor. Katılıp katılmamak hür iradesidir.

"İnanmak istemiyorum"

Başkan Mustafa Cengiz’in, rakibi Ali Fatinoğlu’nun proje kataloğunu gördükten sonra canlı yayına katılmama kararı aldığı, hatta kendi yönetimini ‘Neden hazırlık yapmadınız’ diye fırçaladığı öne sürüldü. Ali Fatinoğlu bu konuda şu açıklamayı yaptı: Mustafa Cengiz’e benim proje kataloğum gidince, paniğe kapıldığı ve televizyon programında çok zor duruma düşeceğini düşünüp de yayına çıkmadığı’ bilgisinin doğru olmadığına inanmak istiyorum.

4 adaya 1’er saat

GSTV Genel Yayın Yönetmeni Can Erbesler bütün adaylara televizyonda 1’er saat canlı yayında projelerini anlatma imkanı verileceğini söyledi. Erbesler, Divan’dan canlı yayın programlarının ise olmadığını belirterek, “Bugün Ali Fatinoğlu, Çarşamba Ozan Korkut, Perşembe Dursun Özbek, Cuma günü de Mustafa Cengiz 13.00-14.00 arası canlı yayında olacak” dedi.

Bana sormadan emrivaki yapıldı

Divan Kurulu başkan adaylarına 8 soru sorulacak programın istişare ile hazırlandığını açıkladı. Ancak Başkan Mustafa Cengiz’in, “Bana sormadan böyle bir şey yapıyorsunuz. Ben programda yokum. Benden icazet alınmadı. GSTV’den de yayınlanmasına izin vermem” dediği öne sürüldü.