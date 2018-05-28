Galatasaray’da transfer operasyonu resmen başlıyor. Sonucu merakla beklenen seçimde en yakın rakibi Dursun Özbek’e fark atan ve tüm adayların toplamından fazla oy alan Başkan Mustafa Cengiz, en yakın çalışma arkadaşı Abdurrahim Albayrak ile kolları sıvadı.

FATİH HOCA RAPORUNU HAZIRLIYOR

Başkan Cengiz, Albayrak ile yaptığı konuşmada, “Vakit kaybetmeden hoca ile görüşelim. Çalışmalara hemen start verelim” derken, hafta içinde transfer zirvesi yapılacak. Fatih Terim, geçtiğimiz hafta boyunca ekibiyle birlikte hem kamp programı hem de kadroyla ilgili detaylı rapor hazırlarken, bunu Başkan Mustafa Cengiz’e sunacak.

Tecrübeli hocanın iç piyasadaki 1 numaralı hedefi; Emre Akbaba... Alanyaspor’un başarılı orta saha oyuncusunu Terim mutlaka takımda görmek istiyor. Emre de Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de radarında olan 25 yaşındaki milli futbolcu konusunda Cim Bom aceleci olacak.

3'Ü DE GİDECEK

Gündemdeki diğer isimler Stoke City’den Xherdan Shaqiri, Everton’dan Oumar Niasse ve Celta Vigo’dan Emre Mor. Bu 3 futbolcunun ortak noktası, kulüplerinden ayrılmak istemeleri. Shaqiri, Stoke küme düştüğü için gitmeyi planlıyor. Niasse ve Emre Mor ise takımlarında istenmeyen adam konumunda. Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir kadro oluşturmayı hedefleyen Galataray’da Haziran ayı oldukça hareketli geçecek.











