Bafetimbi Gomis'in yanına bir golcü daha transfer etmek isteyen Galatasaray'da Gervinho ismi gündeme geldi. Fildişi Sahilli golcünün menajeri İstanbul'a gelerek Sarı-Kırmızılı kulüp ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hebei China Fortune forması giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusuna teknik direktör Fatih Terim'in sıcak bakmadığı öğrenildi. Ancak Gervinho'nun menajeri ile kulüp yetkilileri arasında bir görüşme daha gerçekleşecek.

ÇİN'DE KÖTÜ SEZON

Çin Ligi'nde kariyerinde düşüş yaşayan ve iki buçuk sezonda çıktığı 29 maçta 4 gol atan Gervinho 15 milyon Euro'ya Roma'dan transfer olmuştu.

Gervihno'nun Hebei China Fortune ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor ancak Çin Kulübü yıllık 8 milyon Euro'luk maliyetini nedeniyle serbest bırakmaya sıcak bakıyor.

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 53 maçta 16 gol atan golcü futbolcu kariyerinde daha önce Arsenal ve Le Mans formaları da giymişti.

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