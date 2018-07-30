Schalke 04’ün kamp kadrosuna almadığı ve Galatasaray ile görüşen Benedik Höwedes konusunda Bild Gazetesi önemli bir iddiada bulundu. Buna göre Lokomotiv Moskova, Höwedes için Schalke’ye 5 milyon Euro’luk bir teklif yaptı, oyuncuya da bonuslarla yıllık 4 milyon Euro önerdi.

Cim Bom, 30 yaşındaki stoper için Ruslar ile rekabete girerken, önümüzdeki günlerde işin netlik kazanması bekleniyor.

Lokomotiv’in henüz resmi bir teklifle Schalke’nin kapısını çalmadığı belirtilirken, Galatasaray gelişmeleri yakından takip ediyor.

YENİ HEDEF GEIS

Sarı-Kırmızılılar sadece stoper değil, aradığı orta saha oyuncusunu da Schalke’de buldu. Alman basını, Johannes Geis için Galatasaray’ın devrede olduğunu yazdı.

Geride bıraktığımız sezonu Sevilla’da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Geis, toplam 20 maçta forma giydi.

Hem ön libero hem de stoper olarak görev yapabilen Alman futbolcu, yüksek potansiyeli ile dikkat çekiyor.

1.81 boyundaki yıldız futbolcu, Almanya’da milli takımın tüm altyaş kategorilerinde forma giymişti.