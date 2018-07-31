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Galatasaray'dan anlamlı jest! Geçmiş olsun komşu

Galatasaray 2018-19 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın AEK takımı ile özel maçta karşılaştı. Galatasaray maç öncesi ısınma için sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı

31 Temmuz 2018, Salı 23:38 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2018, Salı 23:52
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Galatasaraylı futbolcular Yunanistan'da yaşanan yangın faciasına duyarsız kalmadı. Oyuncular üzerlerinde "geçmiş olsun komşu" yazan tişörtler ile sahaya çıktı.

Atina Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele 3-2 AEK’nın üstünlüğüyle tamamlandı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da başkent Atina'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarla kısa sürede yerleşim bölgesine yayılmıştı.

Yangın faciasında 91 kişi ölmüş, 180'den fazla kişi yaralanmış, binin üzerinde ev hasar görmüş ve yüzlerce araba küle dönmüştü.

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