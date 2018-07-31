Galatasaray'dan anlamlı jest! Geçmiş olsun komşu Galatasaray 2018-19 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın AEK takımı ile özel maçta karşılaştı. Galatasaray maç öncesi ısınma için sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı