Galatasaray'dan anlamlı jest! Geçmiş olsun komşu
Galatasaray 2018-19 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın AEK takımı ile özel maçta karşılaştı. Galatasaray maç öncesi ısınma için sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı
Galatasaraylı futbolcular Yunanistan'da yaşanan yangın faciasına duyarsız kalmadı. Oyuncular üzerlerinde "geçmiş olsun komşu" yazan tişörtler ile sahaya çıktı.
Atina Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele 3-2 AEK’nın üstünlüğüyle tamamlandı.
NE OLMUŞTU?
Yunanistan'da başkent Atina'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarla kısa sürede yerleşim bölgesine yayılmıştı.
Yangın faciasında 91 kişi ölmüş, 180'den fazla kişi yaralanmış, binin üzerinde ev hasar görmüş ve yüzlerce araba küle dönmüştü.
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