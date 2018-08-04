Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Akbaba hareketliliği yaşanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in de peşinde olduğu Emre Akbaba için sarı kırmızılı takım 3 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

ALANYASPOR SICAK BAKIYOR

Alanyaspor yurt dışından teklif gelmediği taktirde 3 milyon Euro'luk teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Emre için resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi.

Emre Akbaba'nın Başakşehir'in yıllık 1.9 milyon Euro'luk teklifini reddetmesi Galatasaray'ın bu hamlesinde etkili oldu.

Fanatik / Yakup Çınar