Galatasaray'dan Emre Akbaba hamlesi
Fatih Terim yönetimindeki Sarı-Kırmızılı ekip, Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Emre Akbaba'yı transfer etmeye çok yakın.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Akbaba hareketliliği yaşanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in de peşinde olduğu Emre Akbaba için sarı kırmızılı takım 3 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
ALANYASPOR SICAK BAKIYOR
Alanyaspor yurt dışından teklif gelmediği taktirde 3 milyon Euro'luk teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Emre için resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi.
Emre Akbaba'nın Başakşehir'in yıllık 1.9 milyon Euro'luk teklifini reddetmesi Galatasaray'ın bu hamlesinde etkili oldu.
Fanatik / Yakup Çınar