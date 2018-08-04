Galatasaray'dan Gervinho'ya: Bonservisini al da gel!

Galatasaray'dan Gervinho'ya: Bonservisini al da gel! Sarı-Kırmızılılar, Gervinho’nun transferi için tecrübeli golcünün Çin kulübünden bonservisini almasını bekliyor. Anlaşma çok yakın.