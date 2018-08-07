Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Bafetimbi Gomis yeni sezon öncesi tutumuyla tam bir hayal kırılığına neden oldu. Ücretine zam isteyerek yönetimi zor duruma koyan Fransız golcü istediği zammı alamadı. Bu gelişme sonrası hazırlık dönemindeki isteksiz davranışları nedeniyle geçen seneki performansını arattı. Son olarak Süper Kupa maçında sahada yokları oynayan geçen senenin gol kralı kaçırdığı penaltıyla adeta kupayı Akhisar'a hediye etti.

FATİH TERİM SİLDİ

Sergilediği davranışla takım içinde dengeleri bozan Bafetimbi Gomis, bu durumu futboluna da yansıtması Fatih Terim'in öfkesini çekti. Terim maç sonu yaptığı açıklamada "Ligde attığın köşeye atarsan gol olmaz" sözleriyle Gomis'i hedef almıştı. Tecrübeli hoca bu olay üzerine yönetimden acil forvet transferi talebinde bulunduğu iddia edildi.

GOMİS SATIŞ LİSTESİNDE

Yönetim Galatasaray'da attığı gollerle yeniden hayat bulan Gomis'e gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Son olarak Gomis için ortaya atılan iddia Al Hilal'le ilgili oldu. Suudi Arabistan takımı Al Hilal'in Gomis için 7,5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu ileri sürüldü. Bu transferin hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği gelen haberler arasında.

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