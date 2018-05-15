Galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlaması durumunda yeniden ait olduğu yere yani Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ne dönecek. Sarı-Kırmızılılar, ligde mutlu sona ulaşması halinde Devler Ligi’ne direkt gruplardan katılacak. İşte bu doğrultuda en son 2015-16 sezonunda bu arenada mücadele eden Cim Bom’un, herhangi bir aksilik olmaması durumunda kura çekimine son torbadan katılması bekleniyor.

4 BÜYÜK LİGDEN 4 BÜYÜK TAKIM

UEFA’nın, 4 büyük lig olan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya’da sezonu ilk 4 içerisinde bitiren takımları direkt gruplarda oynatacağı için Aslan’ı, bu kez daha zorlu bir turnuva bekleyecek. Birinci torbada Şampiyonlar Ligi (Real Madrid ya da Liverpool) ve Avrupa Ligi (Marsilya ya da Atletico Madrid) şampiyonlarının yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, ikinci torbada Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, 3. torbada ise Tottenham, Cengiz Ünder’li Roma, Lazio ve Monaco gibi güçlü takımlar, temsilcimizle aynı grupta yer alabilir.

KURA 30 AĞUSTOS'TA

Devler Ligi’nde grup kura çekimi 30 Ağustos’ta çekilecek. Grup maçları 18-19 Eylül’de, son maçlar 11-12 Aralık 2018’de sona erecek. Yeni formatta artık maçlar TSİ 21.45’te değil, 19.55 ve 22.00 saatlerinde başlayacak. Kupanın final maçı ise 1 Haziran 2019’da Madrid’deki Wanda Metropolitano’da oynanacak.





1.TORBA

R.Madrid/Liverpool

A.Madrid/Marsilya

Barcelona

B.Münih

M.City

Juventus

PSG

L.Moskova





2.TORBA

**A.Madrid

**R.Madrid

B.Dortmund

Porto

M.United

S.Donetsk

Napoli

Basel





3.TORBA

Tottenham

**Liverpool

Roma

*Lazio

*Monaco

Schalke 04

Salzburg

CSKA Moskova





4.TORBA​

GALATASARAY

PSV

Valencia

Celtic

C.Brugge

Hoffenheim

L.Razgrad

(Elemelerden gelecek)





Not: Kesin liste kupanın eleme maçları bittikten, yanında (**) bulunan takımların yeri Ş.Ligi ve A.Ligi finallerinin ardından netlik kazanacak. Yanında (*) bulunan takımların ligleri ise henüz tamamlanmadı.