Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in Porto'nun şampiyonluk kutlamaları sırasında açtığı atkı Portekiz'de gündem oldu.

Ligi 88 puanla ezeli rakipleri Benfica'nın 7 puan önünde zirvede tamamlayan Porto'nun şehir merkezinde taraftarlarla yaptığı kutlamaya katılan Brezilyalı sol bek, üzerinde "B..un tekisin Benfica" yazısının olduğu atkıyı açınca büyük tepki çekti.

ÖZÜR DİLEDİ

Federasyon tarafından ciddi bir cezaya çarptırılması beklenen Telles, yaşanan olay üzerine Instagram hesabından bir özür mesajı yayımladı.

Söz konusu atkının kendisine bir anda verildiğini ve üzerinde ne yazdığından haberi olmadığını belirten 25 yaşındaki yıldız futbolcu, "Nefreti asla desteklemiyorum. Bilakis herkese ve her kulübe saygı duyuyorum. Eğer birilerini kızdırdıysam özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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