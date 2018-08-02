Galatasaray’ın Arsenal’den kiralamak istediği Shkodran Mustafi için bekleyiş sürüyor.

İngiliz kulübü, Alman stoperin 25 milyon Euro bonservis bedeliyle satılmasını planladığını, Galatasaray Yönetimi’ne bildirmişti. Ancak şu ana kadar bu transferle ilgili bir gelişme yaşanmadı. Eğer Mustafi’nin bonservisi konusunda aşama kaydedilmezse, Cim Bom’a kiralanma ihtimali oldukça yüksek.

Geçen sezon düzenli olarak Arsenal’de ilk 11’de forma giyen Mustafi, İngiliz ekibinin yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor. Sarı-Kırmızılılar Arsenal’den haber bekleyecek.