Galatasaray'da hiç kimsenin beklemediği bir transfer teklifi ile karşı karşıya kalındı. Devre arasında Maicon için rakam isteyen ama Galatasaray’ın istediği para yüzünden geri adım atan Inter, bu kez de Serdar Aziz’e talip oldu.

İtalyanlar bu kez de Galatasaray’ın yerli stoperi için menajerler aracılığıyla kapıya dayandı. Kısa sürede bir rakam belirlenmesini istedi.





Akşam