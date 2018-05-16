9 Mayıs’ta İzmir’de oynanacak karşılaşmanın dev ekrandan Türk Telekom’da izlenebilmesi için Spor İl Güvenlik Kurulu’na başvuran ve cevap bekleyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk durumunda da kupa törenini 21 Mayıs Pazartesi gününe bırakacak. Bunun da güvenlik gerekçesiyle olduğu ifade edildi.

PAZAR GÜNÜ RİSKLİ

20 Mayıs’ta Fenerbahçe’nin Final Four’da final oynayabileceği ve şampiyon olabileceği düşünüldü ve bu nedenle kutlamanın pazartesi gününe bırakılmasına karar verildi. İki kulüp taraftarının kutlamalarda karşı karşıya gelmesinden çekinen güvenlik, Sarı-Kırmızılıları bu şekilde yönlendirdi.

Milliyet