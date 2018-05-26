Galatasaray'ın son gözdesi Nuri Şahin
Orta sahaya mutlaka takviye yapacak olan Galatasaray’ın son dönem gözdelerinden biri de Nuri Şahin.
Orta sahaya mutlaka takviye yapacak olan Galatasaray’ın son dönem gözdelerinden biri de Nuri Şahin.
Borussia Dortmund ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu, milli takımdan hocası Fatih Terim’in çok istediği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun şartlarını öğrenmek üzere Dortmund ile masaya oturacak. Nuri’nin de Galatasaray’a transfer olma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Eğer mali şartlar uyarsa, Galatasaray’ın Dortmund’a resmi teklif götüreceği belirlendi.