Galatasaraylı Badou Ndiaye'ye dev talip!

Galatasaray
'ın Senegalli
orta saha oyuncusu Badou Ndiaye
ile ilgili İngiliz basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.
Buna göre ara transfer döneminde Stoke City
'nin 18 milyon euroluk
teklifte bulunduğu iddia edilen Ndiaye için Avrupa'nın dev kulüplerinden biri daha devreye girdi.
INTER DE DEVREDE
İngiliz basınından Sky Sports
'un edindiği bilgilere göre Cim Bom'un 7,5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Osmanlıspor
'dan kadrosuna kattığı Senegalli
futbolcuyu Serie A devi Inter
de gündemine aldı.
Süper Lig
'in ilk yarısında Sarı Kırmızılı
takımın oynadığı bütün maçlarda forma giyen Ndiaye
'nin Galatasaray
'la 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Erdinç Şahin