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Galatasaraylı Badou Ndiaye'ye dev talip!

Ara transfer döneminde adı pek çok kulüple transfer dedikodusuna karışan Galatasaraylı Badou Ndiaye için bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Senegalli orta saha oyuncusu için şimdi de Inter devreye girdi.

Galatasaraylı Badou Ndiaye'ye dev talip!
Galatasaray'ın Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile ilgili İngiliz basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Buna göre ara transfer döneminde Stoke City'nin 18 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edilen Ndiaye için Avrupa'nın dev kulüplerinden biri daha devreye girdi.
 

INTER DE DEVREDE


İngiliz basınından Sky Sports'un edindiği bilgilere göre Cim Bom'un 7,5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Senegalli futbolcuyu Serie A devi Inter de gündemine aldı.

Süper Lig'in ilk yarısında Sarı Kırmızılı takımın oynadığı bütün maçlarda forma giyen Ndiaye'nin Galatasaray'la 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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