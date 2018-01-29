Galatasaraylı Badou Ndiaye'ye dev talip!

INTER DE DEVREDE

Erdinç Şahin

'ınorta saha oyuncusuile ilgili İngiliz basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.Buna göre ara transfer döneminde'ninteklifte bulunduğu iddia edilen Ndiaye için Avrupa'nın dev kulüplerinden biri daha devreye girdi.İngiliz basınından'un edindiği bilgilere göre Cim Bom'un 7,5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında'dan kadrosuna kattığıfutbolcuyude gündemine aldı.'in ilk yarısındatakımın oynadığı bütün maçlarda forma giyen'nin'la 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.