Sezon başında Bordeaux'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Cedric Carrasso, takımdaki geleceği hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ülkesinde yayın yapan ünlü radyo kuruluşu RMC'ye konuşan 36 yaşındaki file bekçisi, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Bu sezon Sarı Kırmızılı formayla yalnızca 2 maçta forma giyebilen Carrasso, "Şu an sadece şampiyonluğa odaklanmak istiyorum. Ancak yaz transfer dönemi için her şey ihtimal dahilinde." ifadelerini kullandı.

"NEDEN OLMASIN!"

Ligue 1'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya "Neden olmasın" şeklinde yanıt veren tecrübeli eldiven, "Eğer şampiyonluğa ulaşırsak yeniden Şampiyonlar Ligi coşkusunu yaşamak için takımda kalabilirim." dedi.

Fransız kalecinin Cim Bom'la olan kontratı 30 Haziran'da sona eriyor.





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