Galatasaraylı eski futbolcu Samim Uygun hayatını kaybetti

1939 İstanbul doğumlu eski futbolcu Samim Uygun
, 1959-60 sezonunda teknik direktör Remondini
döneminde Sarı-Kırmızılı kulübe orta saha oyuncu olarak transfer edildi.
Samim Uygun,
1960-61 sezonunda teknik direktör Gündüz Kılıç
döneminde o zamanki adıyla Milli Lig'de Galatasaray'ın
10 kişi kalıp Fenerbahçe'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettiği unutulmaz derbide de görev aldı. Metin Oktay
'ın 4 gol attığı derbide Samim Uygun da başarılı futboluyla alkış topladı.
SAMİM UYGUN KİMDİR?
Çalışkan, defansif ve ofansif yönüyle tanınan Samim Uygun, kariyeri boyunca attığı kritik gollerle ve yaptığı şık asistlerle futbolseverlerin gönlünde yer etmişti.
Galatasaray'ın Metin Oktay'lı unutulmaz kadrosunun değişmez ismi Samim Uygun, 4 kez A Milli Takım forması giydi.
Futbol hayatı boyunca hiç sarı ya da kırmızı kart görmeyen Uygun, kariyerinde 10 gole imza attı.
Samim Uygun ayrıca 800-1500 metre atletizm yarışlarında İstanbul birincilikleri ve Türkiye ikincilikleri de kazandı.
Erdinç Şahin