Galatasaraylı eski futbolcu Samim Uygun hayatını kaybetti

SAMİM UYGUN KİMDİR?

Erdinç Şahin

1939 İstanbul doğumlu eski futbolcu, 1959-60 sezonunda teknik direktördöneminde Sarı-Kırmızılı kulübe orta saha oyuncu olarak transfer edildi.1960-61 sezonunda teknik direktördöneminde o zamanki adıyla10 kişi kalıp Fenerbahçe'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettiği unutulmaz derbide de görev aldı.'ın 4 gol attığı derbide Samim Uygun da başarılı futboluyla alkış topladı.Çalışkan, defansif ve ofansif yönüyle tanınan Samim Uygun, kariyeri boyunca attığı kritik gollerle ve yaptığı şık asistlerle futbolseverlerin gönlünde yer etmişti.Galatasaray'ın Metin Oktay'lı unutulmaz kadrosunun değişmez ismi Samim Uygun, 4 kez A Milli Takım forması giydi.Futbol hayatı boyunca hiç sarı ya da kırmızı kart görmeyen Uygun, kariyerinde 10 gole imza attı.