Galatasaraylı futbolcu Koray Günter: Bas bas kaçalım!

Galatasaray’ın Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter, önceki akşam İstanbul gecelerinde boy gösterdi.

Bir arkadaşı ile Soho House'a gelen Koray Günter, iki saat mekanda kaldıktan sonra kendisini bir arkadaşı almaya geldi.

Bentley marka araca binen Koray Günter'in, yanındaki arkaşına "Bas bas, kaçalım" dediği duyuldu.

Koray Günter böyle görüntülendi: