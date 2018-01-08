Galatasaraylı futbolculardan Cissokho'ya ziyaret

Antalya
’da aynı otelde kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray
lige yoğun tempoda hazırlanırken, Sarı-Kırmızılı takımın iki futbolcusu Gomis ve Ndiaye,
vatandaşları olan Evkur Yeni Malatyasporlu Cissokho’yu
antrenman esnasında ziyaret etti.
Senegalli futbolcuların buluşmasında Galatasaray’ın
diğer futbolcuları Belhanda, Denayer ve Feghouli
de yer aldı. Arkadaşlarıyla hasret gideren Cissokho’nun
ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduğu gözlendi.
Cissokho ile bir süre sohbet eden Galatasaraylı
futbolcular daha sonra Evkur Yeni Malatyaspor
teknik heyeti ve futbolcularına da başarılar diledi.
Erdinç Şahin