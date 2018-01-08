Galatasaraylı futbolculardan Cissokho'ya ziyaret

Erdinç Şahin

’da aynı otelde kamp yapanlige yoğun tempoda hazırlanırken, Sarı-Kırmızılı takımın iki futbolcusuvatandaşları olanantrenman esnasında ziyaret etti.Senegalli futbolcuların buluşmasındadiğer futbolcularıde yer aldı. Arkadaşlarıyla hasret giderenziyaretten dolayı oldukça mutlu olduğu gözlendi.Cissokho ile bir süre sohbet edenfutbolcular daha sonrateknik heyeti ve futbolcularına da başarılar diledi.