Galatasaraylı Koray Günter hakkında bomba iddia!

İTALYANLAR PEŞİNDE

Erdinç Şahin

'ın Ocak 2014'te'dan kadrosuna kattığıile ilgili İtalyan basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.adlı internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre Sarı Kırmızılı yönetim,futbolcuya yeni sözleşme teklif etti ancak Günter, bu teklifi geri çevirdi.Haberde Günter'in kariyerine yeni bir kulüpte devam etmek istediği belirtilirken oyuncunun talipleri arasında İtalyan takımları olduğu öğrenildi.Günter'i gündemine alan kulüpler arasındave'nın olduğu öğrenildi.