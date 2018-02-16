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Galatasaraylı Koray Günter hakkında bomba iddia!

Galatasaray'ın Türk asıllı Alman stoperi Koray Günter hakkında İtalyan basını gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya attı.

Galatasaraylı Koray Günter hakkında bomba iddia!
Galatasaray'ın Ocak 2014'te Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Koray Günter ile ilgili İtalyan basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Calciomercato adlı internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre Sarı Kırmızılı yönetim, Türk asıllı Alman futbolcuya yeni sözleşme teklif etti ancak Günter, bu teklifi geri çevirdi.
 

İTALYANLAR PEŞİNDE


Haberde Günter'in kariyerine yeni bir kulüpte devam etmek istediği belirtilirken oyuncunun talipleri arasında İtalyan takımları olduğu öğrenildi.

Günter'i gündemine alan kulüpler arasında LazioAtalanta ve Fiorentina'nın olduğu öğrenildi.


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