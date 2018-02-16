Galatasaraylı Koray Günter hakkında bomba iddia!

Galatasaray
'ın Ocak 2014'te Borussia Dortmund
'dan kadrosuna kattığı Koray Günter
ile ilgili İtalyan basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Calciomercato
adlı internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre Sarı Kırmızılı yönetim, Türk asıllı Alman
futbolcuya yeni sözleşme teklif etti ancak Günter, bu teklifi geri çevirdi.
İTALYANLAR PEŞİNDE
Haberde Günter'in kariyerine yeni bir kulüpte devam etmek istediği belirtilirken oyuncunun talipleri arasında İtalyan takımları olduğu öğrenildi.
Günter'i gündemine alan kulüpler arasında Lazio
, Atalanta
ve Fiorentina
'nın olduğu öğrenildi.
Erdinç Şahin