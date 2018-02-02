Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun menajerinden flaş sözler

Galatasaray'ın Inter'den sezon sonuna kadar kiraladığı Yuto Nagatomo'nun menajeri oyuncusuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 

Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun menajerinden flaş sözler
Galatasaray'ın Inter'den 700 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladığı Yuto Nagatomo'nun menajerinden oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

FCInterNews'e konuşan Federico Pastorello, Japon sol bekin gelecek yaz yeniden Inter'e döneceğini söyledi.

Nagatomo'nun amacının Dünya Kupası öncesinde daha çok süre alabileceği bir takımda oynamak olduğunu vurgulayan Pastorello, Inter'in teknik direktörü Luciano Spalletti'nin kendisine şans vermemesi nedeniyle oyuncusunun Galatasaray'ın yolunu tuttuğunu belirtti.

Pastorello, Nagatomo'nun Sarı Kırmızılılar'a gelmekten mutlu olduğunu ve şampiyonluk için elinden geleni yapacağını da sözlerini ekledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta Vagner Love fırtınası

Beşiktaş'ta Vagner Love fırtınası
Galatasaray'da transfer şoku! Evrak krizi...

Galatasaray'da transfer şoku! Evrak krizi...
Ozan Tufan için İngiltere'den umut ışığı

Ozan Tufan için İngiltere'den umut ışığı
Badou Ndiaye muradına erdi ama...

Badou Ndiaye muradına erdi ama...
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Josef de Souza

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Josef de Souza
Taraftarın ‘Mehmetçik selamı’ 15 bin TL ile cezalandırıldı

Taraftarın ‘Mehmetçik selamı’ 15 bin TL ile cezalandırıldı
Yeni transferlerin ve Süper Lig futbolcularının eşleri/sevgilileri

Yeni transferlerin ve Süper Lig futbolcularının eşleri/sevgilileri
Maçın hakemini motosiklet kaskıyla bayılttılar

Maçın hakemini motosiklet kaskıyla bayılttılar
Ronaldo hakkında ihanet iddiası!

Ronaldo hakkında ihanet iddiası!
Mehmetçik selamına para cezası

Mehmetçik selamına para cezası
İtalya Futbol Federasyonu'na kayyum atandı

İtalya Futbol Federasyonu'na kayyum atandı