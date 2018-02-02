Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun menajerinden flaş sözler

Erdinç Şahin

'ın'denkarşılığında sezon sonuna kadar kiraladığı'nun menajerinden oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.'e konuşan, Japon sol bekin gelecek yaz yeniden Inter'e döneceğini söyledi.Nagatomo'nun amacınınöncesinde daha çok süre alabileceği bir takımda oynamak olduğunu vurgulayan Pastorello, Inter'in teknik direktörü'nin kendisine şans vermemesi nedeniyle oyuncusunun Galatasaray'ın yolunu tuttuğunu belirtti.Pastorello, Nagatomo'nun Sarı Kırmızılılar'a gelmekten mutlu olduğunu ve şampiyonluk için elinden geleni yapacağını da sözlerini ekledi.