Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun menajerinden flaş sözler

Galatasaray
'ın Inter
'den 700 bin euro
karşılığında sezon sonuna kadar kiraladığı Yuto Nagatomo
'nun menajerinden oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
FCInterNews
'e konuşan Federico Pastorello
, Japon sol bekin gelecek yaz yeniden Inter'e döneceğini söyledi.
Nagatomo'nun amacının Dünya Kupası
öncesinde daha çok süre alabileceği bir takımda oynamak olduğunu vurgulayan Pastorello, Inter'in teknik direktörü Luciano Spalletti
'nin kendisine şans vermemesi nedeniyle oyuncusunun Galatasaray'ın yolunu tuttuğunu belirtti.
Pastorello, Nagatomo'nun Sarı Kırmızılılar'a gelmekten mutlu olduğunu ve şampiyonluk için elinden geleni yapacağını da sözlerini ekledi.
Erdinç Şahin