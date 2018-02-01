Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da Galatasaraylılar Derneği'ne düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

01 Şubat 2018, Perşembe 23:32
Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Yenişehir ilçesinde bulunan Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneği'ne silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, derneğe silahla giden emekli bekçi olan ve tekel bayi işleten Ali U., dernekte bulunan Aytaç Çalım ve Erman Çalım’a ateş etti.


Saldırıda yaralanan Erman Çalım​

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI


Açılan ateş sonucu Aytaç Çalım hayatını kaybederken, Erman Çalım kolundan hafif şekilde yaralandı.

Saldırı sonucu olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan da polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Yusuf Ali Arslan - Fatih Çapkın / İHA)


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