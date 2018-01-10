Galaxy J2 Pro 2018 : Giriş seviyesinin yeni temsilcisi

Adem Özdoğan

Akıllı telefon sektöründeki en geniş model yelpazesine sahip olan firmalardan birisi de. Hatta Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin bu hususta zirvede bulunduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla model yelpazesi bu kadar geniş olunca, her bir telefon için yeni bir etkinlik düzenlemek, reklam çalışması yapmak da pek mümkün olmuyor. Tam olarak da bu sebepten ötürü Samsung’un düşük fiyat etiketine sahip modelleri sessiz sedasız tanıtılıp, satışa sunuluyor. Aynımodelinde olduğu gibi.Hemen baştan belirtelim.giriş seviyesinde bir telefon. Yani teknik özellikler bakımından öyle çok güçlü bir cihaz değil. Doğal olarak fiyatı da özellikleri çerçevesinde son derece makul.J2 Pro 2018, gücünü Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 430 yonga setinden alıyor. Sistemini 1.5GB RAM ile destekleyen telefonun, dahili depolama alanı ise 16GB. 8MP’lik ana kamerası bulunan telefonun selfie kamerası ise 5MP. 540 x 960 piksel çözünürlüğünde 5 inçlik Superekranla gelecek olan telefon 2600 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenecek.Kutudan ilk çıktığındaile çalışacak olansiyah, mavi ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak.’un giriş segmentideki modeli için belirlediği fiyat etiketi ise 145 dolar. Açıkçası bu fiyatın, böylesine bir telefon için makul olduğunu söyleyebiliriz.