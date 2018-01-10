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Galaxy J2 Pro 2018 : Giriş seviyesinin yeni temsilcisi

Samsung’un düşük fiyat etiketine sahip modelleri sessiz sedasız tanıtıp, satışa sunuyor. Tıpkı Galaxy J2 Pro 2018 modelinde olduğu gibi

Galaxy J2 Pro 2018 : Giriş seviyesinin yeni temsilcisi
Akıllı telefon sektöründeki en geniş model yelpazesine sahip olan firmalardan birisi de Samsung. Hatta Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin bu hususta zirvede bulunduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla model yelpazesi bu kadar geniş olunca, her bir telefon için yeni bir etkinlik düzenlemek, reklam çalışması yapmak da pek mümkün olmuyor. Tam olarak da bu sebepten ötürü Samsung’un düşük fiyat etiketine sahip modelleri sessiz sedasız tanıtılıp, satışa sunuluyor. Aynı Galaxy J2 Pro 2018 modelinde olduğu gibi.

Hemen baştan belirtelim. Galaxy J2 Pro 2018 giriş seviyesinde bir telefon. Yani teknik özellikler bakımından öyle çok güçlü bir cihaz değil. Doğal olarak fiyatı da özellikleri çerçevesinde son derece makul.

J2 Pro 2018, gücünü Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 430 yonga setinden alıyor. Sistemini 1.5GB RAM ile destekleyen telefonun, dahili depolama alanı ise 16GB. 8MP’lik ana kamerası bulunan telefonun selfie kamerası ise 5MP. 540 x 960 piksel çözünürlüğünde 5 inçlik Super AMOLED ekranla gelecek olan telefon 2600 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenecek.
Kutudan ilk çıktığında Android 7.0 ile çalışacak olan Galaxy J2 Pro 2018, siyah, mavi ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Samsung’un giriş segmentideki modeli için belirlediği fiyat etiketi ise 145 dolar. Açıkçası bu fiyatın, böylesine bir telefon için makul olduğunu söyleyebiliriz.


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