Galaxy S10 5G'yi destekleyen ilk telefon olabilir

Adem Özdoğan

Hatta bir kaç sene içerisinde,bile inanılmaz seviyelere gelebilir. Elbette bunun için 4G’den 5G’ye geçilmesi gerekiyor. Peki 5G’yi destekleyen ilk telefon hangisi olacak dersiniz? Şu an net bir bilgi olmasa da oklarya da Samsung imzalı başka bir modeli gösteriyor.Şu aralarüzerine birçok firmanın çalışmaları mevcut. Bu çalışmaların kimisi kapalı kapılar ardında sürdürülürken, kimisi de halka açık ve şeffaf bir şekilde devam ediyor. Örneğin, 5G üzerine çalışmalara başladığını net bir şekilde ifade etmiş ve 2019’da Hindistan’ın bazı bölgelerinde testler yapacağını açıklamıştı.Qualcomm veda uzun süredir 5G modemler üzerine çalışıyor. Fakat bu çalışmalara dair somut bir rapor henüz kamuoyu ile paylaşılmış değil. Fakat son sızıntılara bakacak olursak, Samsung ve Qualcomm, önümüzdeki sene satışa sunulacak olanmodelinde ilk 5G modemi kullanmayı planlıyor.Eğer bu söylentiler, doğru çıkarsa muhtemelen, 5G destekli ilk akıllı telefon olacaktır. Tabi ki az önce de belirttiğimiz üzere, bunlar şimdilik birer iddiadan ibaret. Yani ortada kesinleşmiş bir durum söz konusu değil.