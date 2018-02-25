Galaxy S10 5G'yi destekleyen ilk telefon olabilir

Hatta bir kaç sene içerisinde, mobil internet hızı
bile inanılmaz seviyelere gelebilir. Elbette bunun için 4G’den 5G’ye geçilmesi gerekiyor. Peki 5G’yi destekleyen ilk telefon hangisi olacak dersiniz? Şu an net bir bilgi olmasa da oklar Galaxy S10
ya da Samsung imzalı başka bir modeli gösteriyor.
Şu aralar 5G
üzerine birçok firmanın çalışmaları mevcut. Bu çalışmaların kimisi kapalı kapılar ardında sürdürülürken, kimisi de halka açık ve şeffaf bir şekilde devam ediyor. Örneğin Xiaomi
, 5G üzerine çalışmalara başladığını net bir şekilde ifade etmiş ve 2019’da Hindistan’ın bazı bölgelerinde testler yapacağını açıklamıştı.
Qualcomm ve Samsung
da uzun süredir 5G modemler üzerine çalışıyor. Fakat bu çalışmalara dair somut bir rapor henüz kamuoyu ile paylaşılmış değil. Fakat son sızıntılara bakacak olursak, Samsung ve Qualcomm, önümüzdeki sene satışa sunulacak olan Galaxy S10
modelinde ilk 5G modemi kullanmayı planlıyor.
Eğer bu söylentiler, doğru çıkarsa muhtemelen Galaxy S10
, 5G destekli ilk akıllı telefon olacaktır. Tabi ki az önce de belirttiğimiz üzere, bunlar şimdilik birer iddiadan ibaret. Yani ortada kesinleşmiş bir durum söz konusu değil.
Adem Özdoğan