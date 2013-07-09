Galaxy S4'ler karşı karşıya!
Galaxy S4'ün "saf Android" sürümü, 4 ve 8 çekirdekli diğer sürümlerle kapıştı! Ve sonuç...
Galaxy S4'ün yeni "" sürümü, Android'in dokunulmamış, "" görünümünü sevenler için harika bir seçenek. Peki ismi Nexus olmasa da bizlere tam bir Nexus deneyimi sunmayı vadeden Google Galaxy S4, Samsung TouchWiz'li diğer sürümlerinin karşısında nasıl bir performans gösteriyor?
Yapılan testler, cihazın Google sürümünün arayüzünün daha akıcı olduğunu gösteriyor. Bunun yanında Google Galaxy S4'ün pilinin çok daha uzun dayanması da dikkat çekiyor. Bununla birlikte Google'ın S4'ündeki kamera uygulaması, TouchWiz'li S4'ünkinin oldukça gerisinde kalıyor (örneğin görsel sabitleme işlevi yok).
İşte farklı mobil hız testlerinde Google Galaxy S4, dört çekirdekli (Snapdragon 600) Galaxy S4, 4+4 çekirdekli (Exynos 5) Galaxy S4, Google HTC One ve LG Nexus 4'ün ulaşabildikleri puanlar.
|Samsung Galaxy S 4 Google Play sürümü
|Samsung Galaxy S 4 (Snapdragon 800)
|Samsung Galaxy S 4 (Exynos 5)
|HTC One Google Play sürümü
|LG Nexus 4
|Quadrant 2.0
|12,746
|12,684
|13,326
|12,217
|4,902
|Vellamo 2.0
|1,997
|1,903
|1,977
|2,382
|1,236
|AnTuTu 3.2
|24,555
|26,143
|28,167
|24,154
|10,122
|SunSpider 1.0 (ms)
|1,367
|1,286
|N/A
|1,335
|1,470
|GFXBench 2.5 Egypt HD Offscreen (fps)
|43
|39
|41
|41
|30
|CF-Bench
|26,962
|28,111
|20,800
|25,500
|13,835
|Battery rundown
|11:01
|9:15
|8:00
|7:26
|5:18
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