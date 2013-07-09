Galaxy S4'ün yeni "" sürümü, Android'in dokunulmamış, "" görünümünü sevenler için harika bir seçenek. Peki ismi Nexus olmasa da bizlere tam bir Nexus deneyimi sunmayı vadeden Google Galaxy S4, Samsung TouchWiz'li diğer sürümlerinin karşısında nasıl bir performans gösteriyor?



Yapılan testler, cihazın Google sürümünün arayüzünün daha akıcı olduğunu gösteriyor. Bunun yanında Google Galaxy S4'ün pilinin çok daha uzun dayanması da dikkat çekiyor. Bununla birlikte Google'ın S4'ündeki kamera uygulaması, TouchWiz'li S4'ünkinin oldukça gerisinde kalıyor (örneğin görsel sabitleme işlevi yok).

İşte farklı mobil hız testlerinde Google Galaxy S4, dört çekirdekli (Snapdragon 600) Galaxy S4, 4+4 çekirdekli (Exynos 5) Galaxy S4, Google HTC One ve LG Nexus 4'ün ulaşabildikleri puanlar.

Samsung Galaxy S 4 Google Play sürümü Samsung Galaxy S 4 (Snapdragon 800) Samsung Galaxy S 4 (Exynos 5) HTC One Google Play sürümü LG Nexus 4 Quadrant 2.0 12,746 12,684 13,326 12,217 4,902 Vellamo 2.0 1,997 1,903 1,977 2,382 1,236 AnTuTu 3.2 24,555 26,143 28,167 24,154 10,122 SunSpider 1.0 (ms) 1,367 1,286 N/A 1,335 1,470 GFXBench 2.5 Egypt HD Offscreen (fps) 43 39 41 41 30 CF-Bench 26,962 28,111 20,800 25,500 13,835 Battery rundown 11:01 9:15 8:00 7:26 5:18

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