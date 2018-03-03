Galaxy S9 ailesi tansiyon ölçebiliyor!

Adem Özdoğan

Kısa süre önce Samsung’un yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığına dair bazı dedikodulara tanıklık etmiştik. İddialara göre Gear X ismini taşıyacak olan bu cihaz, kalp atım hızının yanı sıra, kullanıcısının kan basıncını yani halk arasındaki tabir ile tansiyonunu da ölçebilecektir. Herkes Samsung’un yeni geliştirdiği sensoru merakla beklerken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre,ve S9+, kullanıcılarının kan basıncını da ölçebiliyor. Pekivebunu nasıl yapıyor?Samsung, şu aralar kafayıolayına fena halde takmış durumda. Yani bir sonraki Gear serisi akıllı saatin, insan tansiyonunu ölçebileceğine artık kesin gözüyle bakabiliriz. Tansiyonun akıllı saat ile ölçülmesi kulağa pek de garip gelmiyor. Fakat söz konusu akıllı telefon olduğunda işler biraz değişiyor diyebiliriz.Peki gelelim sorumuzun yanıtına.vetansiyonu nasıl ölçüyor? Eğerya da S9+ ile tansiyonunuzu ölçmek istiyorsanız öncelikli olarakaraştırma şirketi tarafından yapılan 3 haftalık analiz anketine katılmanız gerekiyor. Bu ankette, günlük ne kadar uyuduğunuzdan tutun da beslenme alışkanlığınıza kadar pek çok detay masaya yatırılıyor. Sonrasında ise bu veriler anlamlandırılarak telefonunuza tanımlanıyor. Sonuç olarak yüzünüzü kameraya gösterdiğinizde size tansiyonunuzu söyleyebiliyor. Aslında bu pek de güvenilir olmayan komplike bir yöntem. İyisi mi biz kan basıncı ölçmek için’i beklemeye devam edelim.