Galaxy S9 ailesinin fiyatı belli oldu

Adem Özdoğan

Samsung, S9 lansmanındave çıkış tarihi hakkında bilgi vermekten kaçındı. Fakat Unpacked etkinliğinin bitmesiyle birlikteile ilgili detaylar da su yüzüne çıktı.Şimdilik’un Amerika’daki fiyatı ortaya çıktı fakat önümüzdeki günlerde Avrupa ve Türkiye fiyatı da belli olacaktır.Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz sene Galaxy S8 Amerika’dadolardan çıkış yapmıştı. S9’un sim kilitsiz versiyonu ise Samsung Shop ve Samsung.com üzerindendolardan satışa sunulacak.Yani kabaca,’un S8 ile aynı fiyattan satışa sunulacağını söylemek mümkün. Bu durum muhtemelen ülkemizde de değişmeyecektir. Elbette bu konu hakkında henüz konuşmak için erken. Tabi ki şunu da belirtmek gerekiyor. Galaxy S8 geçtiğimiz yıl ilk etaptabandından satışa sunulmuş fakat sonradan fiyatı aşağıya çekilmişti. Yani bu sene’un da aynı fiyattan satışa sunulması sürpriz olmaz.Pekine zaman satışa sunulacak. Samsung tarafından paylaşılan bilgiye göre, ön siparişler 2 Mart’ta başlayacak. Telefonun raflardaki yerini alması ise’ı bulacak.ve S9+, 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren shop.samsung.com/tr adresinden ön satışa sunuluyor. Mart ayı ortasında ise, Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve yeni Leylak Moru renk seçenekleriyle tüm yetkili satış noktalarında kullanıcı ile buluşacak.64GB’a sahip4.599 TL olurken, 64GB, 128GB ve 256GB seçeneklerini sunanise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL’den kullanıcı ile buluşuyor.