Galaxy S9 ailesinin fiyatı belli oldu

Samsung, S9 lansmanında Galaxy S9 fiyatı
ve çıkış tarihi hakkında bilgi vermekten kaçındı. Fakat Unpacked etkinliğinin bitmesiyle birlikte Galaxy S9 fiyatı
ile ilgili detaylar da su yüzüne çıktı.
Şimdilik Galaxy S9
’un Amerika’daki fiyatı ortaya çıktı fakat önümüzdeki günlerde Avrupa ve Türkiye fiyatı da belli olacaktır.
Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz sene Galaxy S8 Amerika’da 725
dolardan çıkış yapmıştı. S9’un sim kilitsiz versiyonu ise Samsung Shop ve Samsung.com üzerinden 719.99
dolardan satışa sunulacak.
Yani kabaca, S9
’un S8 ile aynı fiyattan satışa sunulacağını söylemek mümkün. Bu durum muhtemelen ülkemizde de değişmeyecektir. Elbette bu konu hakkında henüz konuşmak için erken. Tabi ki şunu da belirtmek gerekiyor. Galaxy S8 geçtiğimiz yıl ilk etapta 4400TL
bandından satışa sunulmuş fakat sonradan fiyatı aşağıya çekilmişti. Yani bu sene S9
’un da aynı fiyattan satışa sunulması sürpriz olmaz.
Peki Galaxy S9
ne zaman satışa sunulacak. Samsung tarafından paylaşılan bilgiye göre, ön siparişler 2 Mart’ta başlayacak. Telefonun raflardaki yerini alması ise 16 Mart
’ı bulacak.
Samsung Galaxy S9
ve S9+, 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren shop.samsung.com/tr adresinden ön satışa sunuluyor. Mart ayı ortasında ise, Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve yeni Leylak Moru renk seçenekleriyle tüm yetkili satış noktalarında kullanıcı ile buluşacak.
64GB’a sahip Galaxy S9 Türkiye fiyatı
4.599 TL olurken, 64GB, 128GB ve 256GB seçeneklerini sunan Galaxy S9+ Türkiye fiyatı
ise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL’den kullanıcı ile buluşuyor.
Adem Özdoğan