Galaxy S9’da kulaklık girişi bulunuyor mu?

Adem Özdoğan

Bu konuda her üretici kendi çizgisini belirledi diyebiliriz. Bazıları Apple gibi kulaklık girişini telefondan çıkarmayı tercihlerken, bazıları dagibi 3.5mm kulaklık girişinde ısrarcı olmaya devam ediyor. Peki Samsung,ve S9+’da da kulaklık girişine yer verecek mi?Aslında kulaklık girişinin varlığını tartışmak biraz yersiz diyebiliriz. 1950’lerde ilk walkmen cihazlarından günümüzde, tüm taşınabilir müzik çalar cihazlarında kulaklık girişi mevcuttu. 2016’da Apple’ınile attığı cüretkar adım, sekterde yeni bir trendi tetikledi.Bu durum kullanıcıları da ikiye böldü. Bir kısım artıkmazide kaldığını savunurken, diğer kısım ise ses iletiminin en iyi kablolu kulaklıklar vasıtasıyla olabileceğini iddia ediyordu. Sonuç olarak bu ikilem hala devam etmekte.Bazı üreticiler, 3.5mm kulaklık çıkışını vakit kaybetmeden telefondan kaldırırken, sektörün önemli ismi Samsung ise bu konuda aceleci davranmadı. Zira bu sene satışa sunulanvemodelinde bile kulaklık girişi mevcuttu. Pekive S9+’da da kulaklık girişi yer alacak mı?ile ilgili sızdırılan son görsele ve uzman görüşüne göre bu sorunun cevabı, evet. İlgili görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.Görselde görülen’un alt kısımlarını ana kart ile birleştiren bölüm. Uzmanlara göre kartın alt kısmında bulunan bölme,ve S9+’ta kulaklık girişinin olacağına en büyük ispat. Yine de bekleyip göreceğiz.