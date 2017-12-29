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Galaxy S9’da kulaklık girişi bulunuyor mu?

Apple’ın iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişini tamamen telefondan kaldırması, yepyeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kulaklık girişi telefonlar için gerçekten gerekli mi?

Galaxy S9’da kulaklık girişi bulunuyor mu?
Bu konuda her üretici kendi çizgisini belirledi diyebiliriz. Bazıları Apple gibi kulaklık girişini telefondan çıkarmayı tercihlerken, bazıları da Samsung gibi 3.5mm kulaklık girişinde ısrarcı olmaya devam ediyor. Peki Samsung, Galaxy S9 ve S9+’da da kulaklık girişine yer verecek mi?

Aslında kulaklık girişinin varlığını tartışmak biraz yersiz diyebiliriz. 1950’lerde ilk walkmen cihazlarından günümüzde, tüm taşınabilir müzik çalar cihazlarında kulaklık girişi mevcuttu. 2016’da Apple’ın iPhone 7 ile attığı cüretkar adım, sekterde yeni bir trendi tetikledi.

Bu durum kullanıcıları da ikiye böldü. Bir kısım artık kablolu kulaklıkların mazide kaldığını savunurken, diğer kısım ise ses iletiminin en iyi kablolu kulaklıklar vasıtasıyla olabileceğini iddia ediyordu. Sonuç olarak bu ikilem hala devam etmekte.

Bazı üreticiler, 3.5mm kulaklık çıkışını vakit kaybetmeden telefondan kaldırırken, sektörün önemli ismi Samsung ise bu konuda aceleci davranmadı. Zira bu sene satışa sunulan S8 ve Note 8 modelinde bile kulaklık girişi mevcuttu. Peki Galaxy S9 ve S9+’da da kulaklık girişi yer alacak mı?

Galaxy S9 ile ilgili sızdırılan son görsele ve uzman görüşüne göre bu sorunun cevabı, evet. İlgili görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görselde görülen S9’un alt kısımlarını ana kart ile birleştiren bölüm. Uzmanlara göre kartın alt kısmında bulunan bölme, Galaxy S9 ve S9+’ta kulaklık girişinin olacağına en büyük ispat. Yine de bekleyip göreceğiz.


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