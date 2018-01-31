Genel olarak yeni bir telefon çıktığında selefinden daha pahalı olur. Bu bizlerin alışık olduğu bir durum. Gerçi OnePlus
gibi, yeni modelini üstüne koymadan, eski modeliyle aynı fiyattan satan firmalar da yok değil. Fakat Samsung bunlardan biri değil, olmadı da.
Az önce de belirttiğimiz gibi Galaxy S9
kamara tarafında önemli iyileştirmeler ile karşımıza çıkacak. Elbette yonga seti tarafında da bir takım performans artışları olacaktır. Fakat tasarım tarafında S8’den farklı bir kasa görmeyeceğimiz artık kesinleşti diyebiliriz.
Samsung geçtiğimiz yıl S8
’i bölgelere göre farklı fiyatlardan satışa sunmuştu. Örneğin S8
’in Güney Kore fiyatı 875 dolar iken, Avrupa fiyatı 825 euro, Amerika fiyatı ise 725 dolardı. Peki Galaxy S9 fiyatı
ne kadar olacak?
Güney Kore’den sızdırılan bazı raporlara göre, Galaxy S9 fiyatı
için 935 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Yani geçtiğimiz seneye göre yaklaşık olarak yüzde 7’lik artış söz konusu. Muhtemelen diğer pazarlardaki yansıma da bu şekilde olacaktır. Ülkemizde de S9 fiyatı 4500TL civarında olacaktır.
Adem Özdoğan