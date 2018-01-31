Galaxy S9 fiyatı ne kadar olacak?

Adem Özdoğan

Genel olarak yeni bir telefon çıktığında selefinden daha pahalı olur. Bu bizlerin alışık olduğu bir durum. Gerçigibi, yeni modelini üstüne koymadan, eski modeliyle aynı fiyattan satan firmalar da yok değil. Fakat Samsung bunlardan biri değil, olmadı da.Az önce de belirttiğimiz gibikamara tarafında önemli iyileştirmeler ile karşımıza çıkacak. Elbette yonga seti tarafında da bir takım performans artışları olacaktır. Fakat tasarım tarafında S8’den farklı bir kasa görmeyeceğimiz artık kesinleşti diyebiliriz.Samsung geçtiğimiz yıl’i bölgelere göre farklı fiyatlardan satışa sunmuştu. Örneğin’in Güney Kore fiyatı 875 dolar iken, Avrupa fiyatı 825 euro, Amerika fiyatı ise 725 dolardı. Pekine kadar olacak?Güney Kore’den sızdırılan bazı raporlara göre,için 935 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Yani geçtiğimiz seneye göre yaklaşık olarak yüzde 7’lik artış söz konusu. Muhtemelen diğer pazarlardaki yansıma da bu şekilde olacaktır. Ülkemizde de S9 fiyatı 4500TL civarında olacaktır.