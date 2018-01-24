Galaxy S9 hakkında bilgiler gelmeye başladı

5.7 inç boyutunda Quad HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 845 (ABD pazarı) Exynos 9810 (Global versiyon)

4 GB sistem belleği

Dual Pixel özellikli 12 MP arka kamera

8 MP çözünürlüklü ön kamera

Iris tarayıcı

3000 mAh batarya

64 GB depolama bölümü

Stereo hoparlör

IP68 sertifikası

6.3 inç boyutunda Quad HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 845 (ABD pazarı) Exynos 9810 (Global versiyon)

6 GB sistem belleği

12 MP çözünürlüklü çift arka kamera

8 MP çözünürlüklü ön kamera

Iris tarayıcı

3500 mAh batarya

64 GB depolama bölümü

IP68 sertifikası

Stereo hoparlör

Adem Özdoğan

dahilinde yeni amiral gemisimodelini tanıtmaya hazırlanıyor. Ürün hakkında sızıntılar ise şimdiden gelmeye başlamış bulunuyor. Bu bilgiler içinde en çok ise kamera detayları öne çıkıyor. Ürün dahilinde iki kamera bulunması en çok göze çarpan detay olarak öne çıkmakta.Gelen bilgilerde Galaxy S9,diyafram açıklığına sahip veçözünürlüğündebir lens ile donanmış olarak kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Bu seviyede bir lens ise ürün içinseviyesinde bir fotoğraf kalitesi anlamına geliyor. İki adet lens olması da çok daha geniş açılı ve alan derinliği olan fotoğraflar çekmeye destek verecek. Diyafram değerinde olan değişim gece çekimlerinin kalitesine de oldukça olumlu katkı sağlayacak.şekilde geçiş yapılabilendiyafram aralığı kullanıcıya esneklik sağlıyor. Bunların yanındaadı verilen yavaş çekim sistemi de ürün dahilinde yer alacak. Ön kamera 8 MP ile gelirkenözelliği bu kısma entegre edilmiş olacak.Ürün hakkında gelen bu bilgiler isekapsamında çok daha net hale gelmiş olacak.