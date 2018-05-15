Galaxy S9, iPhone X’dan yüzde 37 daha hızlı veri indiriyor

Akıllı telefon alırken genellikle tasarımı, kamerası ve performansı üzerinden tercih yapılırken, cihazların internet hız kapasiteleri ise çoğunlukla göz ardı edilir.

Yeni bir araştırmaya göre, yeni nesil amiral gemilerinin veri indirme hızları birbirlerinden bir hayli farklı.

Ookla’nın araştırmasına göre, Galaxy S9 ve S9 Plus, veri ve içerik indirme konusunda rakiplerinden bir hayli hızlı. Araştırmacılar, bu telefonların diğerlerine kıyasla yüzde 42’ye kadar daha hızlı internet bağlantısına sahip olduklarına dikkat çekiyor.

Araştırmada ayrıca Galaxy S9’un en yakın takipçileri iPhone X’dan yüzde 37, Google Pixel 2’den ise yüzde 17 daha hızlı indirme ve izleme hızı gösterdiği belirtildi.