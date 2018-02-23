Galaxy S9+ rekor kırdı

Adem Özdoğan

Samsung, yeni amiral gemisini tanıtmak üzere. Geçtiğimiz günlerde 25 Şubat’ta tanıtılacağı doğrulanan Galaxy S9 ailesi, artık neredeyse her şeyiyle biliniyor. Şimdi ise,ardındandaüzerinde ortaya çıktı ve rekorları alt üst etti.Birkaç gün önceişlemcili modelinin,tek çekirdekte 3648, çok çekirdekte 8894 aldığını biliyoruz. Bu sonuç oldukça iddialı ve yüksek olsa da, ağabey model S9+’ın sonuçları daha çarpıcı. Model, tek çekirdekte 3773 çok çekirdekte ise 9024 puana ulaşarak şimdiden Android cephesinin rekorunu kırdı.Bahsettiğimiz iki test sonucu daişlemcisine ait. Ülkemizde de satışa çıkacak olan varyasyon bu, ancakmodeli merak edenler için açıklayalım; aralık ayında yinetestinde ortaya çıkan Snapdragon işlemcili S9+, tek çekirdektençok çekirdektenpuan alabilmişti. Bu bulgulara dayanarak basit bir öngörüde bulunmak gerekirse, Exynos modelinin çoğu kez yaşadığımız üzere Snapdragon’lı modelden daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. Elbette bu kesin bir detay değil, telefonun çıkışının ardından yapılacak gerçek kullanım testleriyle bu daha net ortaya çıkacaktır.Öte yandan cihaz aldığı sonuçlacephesinin kralı olsa da, iOS işin içine girince daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.en son neslive Xtek çekirdekte‘in, çok çekirdekte‘inalmayı başarabiliyorlar.