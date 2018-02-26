Galaxy S9 resmi olarak tanıtıldı

TASARIM ANLAMINDA DEĞİŞEN FAZLA BİR ŞEY YOK



KAMERA TARAFINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VAR

GALAXY S9, HARMAN KARDON KALİTESİYLE GELİYOR

Adem Özdoğan

Samsung’un yeni amiral gemisi modeligücünü iki farklı yonga setinden alıyor. Samsung bazı pazarlarda kendi ürettiği yonga seti Exynos 9810’u tercih ederken, bazı pazarlarda ise Qualcomm imzası taşıyankullanılacak. Eğer büyük bir aksilik olmazsa SD 835’li model Çin ve Amerika’da,ise Asya ve Avrupa pazarında satılacak.GPU tarafında Mali-G72 MP18ve Adreno 630’danfaydalanacak olan Galaxy S9, sistemini ise 5GB RAM ile destekleyecek. MicroSD kart desteğine de sahip olan telefonun dahili depolama alanı ise min. 64GB max. 256GB olacakGelelim S9’un merakla beklenen tasarımına.ilk duyurulduğunda, bir sonraki modelde çerçevelerin kaldırılabileceğinden bahsediliyordu. Fakat’un tasarım anlamında S8’den farklı bir çizgiye sahip olmadığını da belirtmek gerekiyor.Genel olarak bakıldığında, değişen tek şeyin telefonun arka tarafında bulunan parmak izi okuyucusunun yeri olduğunu söyleyebiliriz.’de kameranın yan tarafında bulunan parmak izi okuyucusu,’da kameranın alt tarafına yerleştirilmiş.Hatırlanacağı üzere parmak izi okuyucusunun’de kameranın yanında olması, kullanıcıların pek hoşuna gitmemişti. Keza parmak izi okuyucusu yerine kameraya dokunulması vecamının kirlenmesi, kullanıcıları rahatsız ediyordu.Samsung,ve S9+’la ilgili daha önceden yayınladığı görsellerde, genel itibari ile yeni kamera sistemine odaklanmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, lansmanın önemli bir bölümünü de yeni kamera sistemlerini anlatmaya ayırdı.12MP’lik yeni kameranın karanlık ortamlardaki çekim kalitesi etkinlikte de canlı olarak test edildi.yetkilileri ortamdaki ışıkları kısarak,ile çekilmiş olan düşük ışıklı ortam fotoğraflarını ekranlara yansıttı.Galaxy S9’un arka tarafındadiyafram aralığına sahip, 26mm, Dual Pixel PDAF,özelliklerine sahip bir kamera ile gelecek. Telefonun ön tarafında isearalığına sahip 8MP’lik kamera yer alacak.Elbette’un kamera tarafındaki kabiliyetini test sonuçları ortaya çıktığında göreceğiz. Şimdilik bu konuda net yorumlar yapmak doğru olmayacaktır.Genel olarak akıllı telefonlar için önemli etkenlerden birisi de ses kalitesidir. Bilindiği üzere Samsung uzun süre önce Harman Kardon’u satın almıştı. Dolayısıyla bu ses teknolojisinin akıllı telefonlara ne zaman taşınacağı da merak konusuydu.İşte bu konu S9 ve S9+’la da çözülmüş oldu. Galaxy S9 ve S9+,destekli birhoparlör ile gelecek. Harman tarafından tasarlanan bu stereo hoparlör sayesinde S9’un ses gücü S8’e oranla yüzde 40 artmış durumda.Elbettehakkında en çok merak edilen detaylardan birisi de telefonun. Samsung etkinlikte telefonun fiyatıyla ilgili net bir açıklamada bulunmadı. Siyah, mavi, gri ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan’un ne zaman raflardaki yerini alacağı da duyurulmadı.