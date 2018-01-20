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Galaxy S9’un çıkış tarihi belli oldu

Samsung şu aralar hummalı bir biçimde Şubat’ın son haftasında gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’ne hazırlanıyor. Peki Güney Koreli teknoloji devi MWC 2018’de hangi cihazlarla karşımıza çıkacak? Samsung muhtemelen telefonların yanında kullanabileceğimiz birkaç ufak aksesuar da tanıtacaktır. Fakat MWC’deki en önemli duyuru hiç şüphesiz Galaxy S9 ve S9+ tanıtımı olacak

Galaxy S9’un çıkış tarihi belli oldu
Geçtiğimiz günlerde Samsung CEO’su tarafından yapılan bir açıklamada, Galaxy S9 ve S9+’ın yaklaşan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacağı belirtilmişti. Böylece S9 ve S9+’ın MWC’de tanıtılacağı da netlik kazanmıştı.

Bugünse Galaxy S9’un çıkış tarihine ilişkin bazı bilgilere sahibiz. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass, kısa süre önce attığı bir tweet ile S9’un ön sipariş tarihi ile resmi çıkış tarihini açıkladı.

Blass’ın iddiasına göre, Galaxy S9 26 Şubat’ta tanıtılacak. Telefonun ön siparişe sunulması ise 1 Mart’ta gerçekleşecek. Samsung 16 Mart itibari ile telefonların sevkiyatını yapmaya başlayacak. Ya da bir başka değişle, 16 Mart’ta Galaxy S9 ve S9+ raflardaki yerini almış olacak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl satışa sunulan S8, bir dizi gecikme mukabilinde 21 Nisan’da raflardaki yerini almıştı. Bu açıdan S9’un selefinden yaklaşık 1 ay önce kullanıma sunulacağını da söyleyebiliriz.

Elbette şunu da dip not olarak belirtmemiz gerekiyor. Evan Blass her ne kadar güvenilir bir kaynak olsa da Samsung cephesinden hala resmi bir çıkış tarihinin verilmediğini de belirtelim.
 

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