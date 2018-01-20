Galaxy S9’un çıkış tarihi belli oldu

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz günlerde Samsung CEO’su tarafından yapılan bir açıklamada,ve S9+’ın yaklaşan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacağı belirtilmişti. Böylece S9 ve S9+’ın MWC’de tanıtılacağı da netlik kazanmıştı.Bugünse’un çıkış tarihine ilişkin bazı bilgilere sahibiz. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass, kısa süre önce attığı bir tweet ile S9’un ön sipariş tarihi ile resmi çıkış tarihini açıkladı.Blass’ın iddiasına göre,26 Şubat’ta tanıtılacak. Telefonun ön siparişe sunulması ise 1 Mart’ta gerçekleşecek. Samsung 16 Mart itibari ile telefonların sevkiyatını yapmaya başlayacak. Ya da bir başka değişle, 16 Mart’ta Galaxy S9 ve S9+ raflardaki yerini almış olacak.Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl satışa sunulan, bir dizi gecikme mukabilinde 21 Nisan’da raflardaki yerini almıştı. Bu açıdan’un selefinden yaklaşık 1 ay önce kullanıma sunulacağını da söyleyebiliriz.Elbette şunu da dip not olarak belirtmemiz gerekiyor.her ne kadar güvenilir bir kaynak olsa da Samsung cephesinden hala resmi bir çıkış tarihinin verilmediğini de belirtelim.