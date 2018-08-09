Samsung bu akşam sadece Galaxy Note 9'u tanıtmakla kalmadı; yeni akıllı saatini de ilk kez dünyayla paylaştı. Samsung'un yeni Galaxy Watch'u ortaya çıktı.

İki farkı boyut, yüksek çözünürlükü AMOLED ekran, suya dayanıklı.Yeni My Day saat yüzü, takviminizi öne çıkarıyor. Diğer özellikler ise 60 bin farklı saat yüzü, Corning Gorilla DX Plus cam ve dönen çerçeve...

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