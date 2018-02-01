Galler'de dil, meme ucu ve cinsel organ piercing'i yasaklandı

Galler hükümeti 18 yaş altı gençlerin dil, meme ucu ve cinsel organlarına piercing yapılmasını yasakladı. Yasağın gerekçesi olarak potansiyel sağlık sorunları gösterildi
 

01 Şubat 2018, Perşembe 19:37
Galler'de dil, meme ucu ve cinsel organ piercing'i yasaklandı
Galler'de yetkililer, 18 yaşından küçüklerin dil, meme ucu ve cinsel organlarına piercing yaptırmasının yasaklanmasını gençleri daha iyi koruyacaklarını açıkladı.
 

İŞLETMELERE CEZA KESİLECEK


Yasaya göre piercing yapan işletmeler, vücutlarını deldirmek isteyenlerden 18 yaşın üzerinde olduğunu kanıtlamasını isteyecek, aksi takdirde işletmeler cezayla karşılaşacak.
İngiltere'de piercing kullananlar üzerinde yapılan bir araştırma, 16-24 yaş arası gençlerin üçte birinin sağlık sorunları yaşadığını ortaya koymuştu.

Bu kişiler arasında dilini deldirenlerin yüzde 50'sı, cinsel organlarını deldirenlerin yüzde 45'i, meme uçlarını deldirenlerin de yüzde 35'i sağlık sorunu yaşadıklarını belirtmişti.
 

BAZI ÜLKELERDE DE KISITLAMA GETİRİLDİ


Galler hükümeti, gençlerin bedenlerinin gelişmeye devam etmesi nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya yetişkinlere kıyasla daha yatkın olduklarını söylüyor.

Galler'in yanı sıra Londra ve İskoçya'da da bazı yerel yönetimler piercing'lere kısıtlama getirmiş durumda.

BBC


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