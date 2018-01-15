Galler'in başına Ryan Giggs geçti

Erdinç Şahin

Daha önce'deyardımcılıklarını yapan 44 yaşındakiilk teknik direktörlük tecrübesiolacak.1991 ile 2007 yılları arasında 64 kez formasını giydiğiteknik direktörlüğüne getirilenfederasyonun sosyal medya hesabındanhastage ile açıklandı.Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Galler'de teknik direktörile yollar ayrılmış, teknik direktörlük için'nin isimleri geçiyordu.