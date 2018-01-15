Galler'in başına Ryan Giggs geçti

Daha önce Manchester United
'de David Moyes ve Louis van Gaal'in
yardımcılıklarını yapan 44 yaşındaki Ryan Giggs'in
ilk teknik direktörlük tecrübesi Galler Milli Takımı'nda
olacak.
1991 ile 2007 yılları arasında 64 kez formasını giydiği Galler Milli Takımı'nın
teknik direktörlüğüne getirilen Ryan Giggs,
federasyonun sosyal medya hesabından 'TogetherStronger' 'BirlikteGüçlüyüz'
hastage ile açıklandı.
Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Galler'de teknik direktör Chris Coleman
ile yollar ayrılmış, teknik direktörlük için Ryan Giggs ile Craig Bellamy
'nin isimleri geçiyordu.
Erdinç Şahin