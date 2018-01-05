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Game of Thrones 8. sezon ne zaman?

HBO'nun resmi kanalından yapılan açıklama Game of Thrones hayranlarını üzecek... Çünkü Game Of Thrones 8. sezon beklenilenin aksine 2018 değil, 2019'da yayınlanacak

05 Ocak 2018, Cuma 00:38
Game of Thrones 8. sezon ne zaman?
Game of Thrones hayranlarının beklediği haber geldi; ancak izleyiciler biraz üzülecek; zira bu yıl yeni bir Game of Thrones bölümü yok!

Yayıncı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihi 2019.


6 BÖLÜM OLACAK


8. sezon'da 6 bölüm olacağının altı çizilirken, David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill.

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