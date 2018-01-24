Game of Thrones'tan mutlu haber! Maisie Williams, Sophie Turner'ın düğününde nedime olacak



"DIŞ GÖRÜNÜŞÜM NEDENİYLE İŞ BULAMAMAKTAN KORKUYORUM"

Can Hakman

Dünyaca ünlü dizi’ta Stark kız kardeşlerini canlandıranve’ın gerçek hayatta yakın arkadaşlar oldukları biliniyor.Dizideki, mücadeleci ve hırçınkarakterini canlandıran Williams, katıldığı bir radyo programında, ekranda ablası Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner’ın düğününde nedimelik yapacağını söyledi.21 yaşındaki Turner ile 28 yaşındaki Joe Jonas, bir yıllık ilişkilerinin ardından geçen yılın ekim ayında nişanlandıklarını duyurmuşlardı. Konuyla ilgili Williams ise, çift için çok mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçi biraz tuhaf hissediyorum"Williams düğün tarihine ilişkin,un final sezonunun çekimleri nedeniyle dizi oyuncularının hayatları ile ilgili önemli kararlarını netleştiremediği açıklamasını yaptı:“ Hepimiz’un son sezonun bitmesini bekliyoruz. Ama bence o (), zaten küçük kalbinin çoktan uçmasına izin verdi.”20 yaşındaki genç oyuncu, diğer taraftan’da yayım yapan “” isimli gazeteye bir röportaj verdi.Williams, röportajındabittikten sonra sektörde iş bulamayacağına dair endişelerini dile getirirken, film ve televizyon sektörünün oyuncu seçiminde “sığ” ve “yüzeysel” davrandığını söyledi:“İzleyiciler için üzülüyorum. Çünkü onlar gerçek hayattaki çeşitliliği ekranlarda göremiyorlar. Cast ajansları sadece önceden belirlenmiş güzel kadın tiplemesine uyan kadınlarla çalışmak istiyor.""Sinema ve televizyon sektöründe kadınların cinselliğiyle ön plana çıkarıldığı roller ağırlıkta. Ben dış görünüşüm bu kalıplara uymadığı için dizinin bitiminin ardından iş bulacağımdan endişeliyim.”un heyecanla beklenen sekizinci sezonununyılında yayınlanacağını duyurmuştu.