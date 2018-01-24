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Game of Thrones'tan mutlu haber! Maisie Williams, Sophie Turner'ın düğününde nedime olacak

Game of Thrones’ta Arya Stark’ı canlandıran Maisie Williams, dizideki rol arkadaşı Sophie Turner’ın düğününde nedime olacağını söyledi. Diğer taraftan Williams, Game of Thrones'ın bitiminin ardından dış görünüşü nedeniyle iş bulamamaktan korktuğunu dile getirdi

Game of Thrones'tan mutlu haber! Maisie Williams, Sophie Turner'ın düğününde nedime olacak
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones’ta Stark kız kardeşlerini canlandıran Maisie Williams ve Sophie Turner’ın gerçek hayatta yakın arkadaşlar oldukları biliniyor.

Dizideki, mücadeleci ve hırçın Arya Stark karakterini canlandıran Williams, katıldığı bir radyo programında, ekranda ablası Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner’ın düğününde nedimelik yapacağını söyledi.



21 yaşındaki Turner ile 28 yaşındaki Joe Jonas, bir yıllık ilişkilerinin ardından geçen yılın ekim ayında nişanlandıklarını duyurmuşlardı. Konuyla ilgili Williams ise, çift için çok mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçi biraz tuhaf hissediyorum" 


                                                            
                                                                                                               
Williams düğün tarihine ilişkin, Game of Thrones’un final sezonunun çekimleri nedeniyle dizi oyuncularının hayatları ile ilgili önemli kararlarını netleştiremediği açıklamasını yaptı:

“ Hepimiz Game of Thrones’un son sezonun bitmesini bekliyoruz. Ama bence o (Sophie Turner), zaten küçük kalbinin çoktan uçmasına izin verdi.”


"DIŞ GÖRÜNÜŞÜM NEDENİYLE İŞ BULAMAMAKTAN KORKUYORUM"


20 yaşındaki genç oyuncu, diğer taraftan İrlanda’da yayım yapan “The Irish Times” isimli gazeteye bir röportaj verdi. 



Williams, röportajında Game of Thrones bittikten sonra sektörde iş bulamayacağına dair endişelerini dile getirirken, film ve televizyon sektörünün oyuncu seçiminde “sığ” ve “yüzeysel” davrandığını söyledi:

“İzleyiciler için üzülüyorum. Çünkü onlar gerçek hayattaki çeşitliliği ekranlarda göremiyorlar. Cast ajansları sadece önceden belirlenmiş güzel kadın tiplemesine uyan kadınlarla çalışmak istiyor."

"Sinema ve televizyon sektöründe kadınların cinselliğiyle ön plana çıkarıldığı roller ağırlıkta. Ben dış görünüşüm bu kalıplara uymadığı için dizinin bitiminin ardından iş bulacağımdan endişeliyim.”

HBO, Game of Thrones'un heyecanla beklenen sekizinci sezonunun 2019 yılında yayınlanacağını duyurmuştu.


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