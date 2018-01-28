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Game of Thrones'un Arya Stark'ı Maisie Williams 8. sezon için tarih verdi

HBO'nun Game of Thrones'un 8. sezonunun 2019 yılında yayınlanacağını duyurmasının ardından dizinin Arya Stark'ı Maisie Williams, yeni filmi Early Man için verdiği röportajlarda dizinin yeni sezonu için tam tarih verdi

28 Ocak 2018, Pazar 15:45
Game of Thrones'un Arya Stark'ı Maisie Williams 8. sezon için tarih verdi
20 yaşındaki genç oyuncu, "Aralık'ta prodüksiyonu bitirip yeni sezonun ilk bölümünü 2019 Nisan’ında yayınlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Maisie Williams, aceleye getirmek istemediklerini vurgulayarak, "Son kurguda çok ama çok önemli şeyler olacak. Hayranlarımıza çok şey borçluyuz. Yeni sezonun harika olması ve izleyen herkesi tatmin etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.


NEDİME OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI


Arya'nın hikayedeki akıbetine dair yorumlarda da bulunan Williams, "Onun her zaman huzur bulmasını istedim. Arya'nın hikayesini yönlendiren bütün unsurlar bugüne kadar acı ve sert oldu. Karakterimin bir gün yeniden özüne kavuşmasını, öfkesinden kurtulmasını diliyorum" diye konuştu.

Williams, geçtiğimiz günlerde ise rol arkadaşı Sophie Turner'ın düğünününde nedime olacağını açıklamıştı.


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