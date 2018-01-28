Game of Thrones'un Arya Stark'ı Maisie Williams 8. sezon için tarih verdi



NEDİME OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Can Hakman

20 yaşındaki genç oyuncu, "Aralık'ta prodüksiyonu bitirip yeni sezonun ilk bölümünü 2019 Nisan’ında yayınlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı., aceleye getirmek istemediklerini vurgulayarak, "Son kurguda çok ama çok önemli şeyler olacak. Hayranlarımıza çok şey borçluyuz. Yeni sezonun harika olması ve izleyen herkesi tatmin etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.'nın hikayedeki akıbetine dair yorumlarda da bulunan Williams, "Onun her zaman huzur bulmasını istedim. Arya'nın hikayesini yönlendiren bütün unsurlar bugüne kadar acı ve sert oldu. Karakterimin bir gün yeniden özüne kavuşmasını, öfkesinden kurtulmasını diliyorum" diye konuştu.Williams, geçtiğimiz günlerde ise rol arkadaşı'ın düğünününde nedime olacağını açıklamıştı.