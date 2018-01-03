Game of Thrones'un final sezonunu beklerken pulları çıkageldi

'BİRLEŞİK KRALLIK KATKISI TAÇLANDIRILDI'

Nazlı Erdol

Artık kimse kimseye pek mektup göndermese de mektup pullarına rağbet bitmiyor.ve'dan oluşan'a bağlı Kraliyet Postası, ABD'ninkanalının epik fantezi türündeki draması Taht Oyunları (Game of Thrones/GOT) için 15 pulluk yeni bir seri çıkardı.Sputnik'in aktardığına göre pullardan 10'u,),),) ve) gibi dizinin önde gelen insan karakterlerini, kalan 5'i Demir Taht, Gece Kralı ile Ak Gezenler, Ulukurtlar, Devler ve Ejderhaları temsil ediyor.Kraliyet Postası, pul serisinin, küresel bir fenomen haline gelen diziye ülkenin katkılarını simgelediğini belirtti. Zira dizinin büyük bölümü'da, Linen Mill gibi stüdyolarda ve açık havada çekiliyor. Açıklamada ''İlaveten, dizinin meşhur oyuncu kadrosu baskın şekilde Britanyalı ve İrlandalıdır ve prodüksiyonun pek çok alanında Britanyalıların uzmanlığına başvurulmuştur, buna pek çok ödül alan kostüm tasarımı ve prostetik özel efektler de dahildir'' denildi.Dizinin final sezonu olacak 8. sezonu hala yapım aşamasında. Hayranları, gösterime girmesini beklerken, 23 Ocak'taçapında satışa çıkacak pul serisinde teselli bulabilecek.