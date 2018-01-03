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Game of Thrones'un final sezonunu beklerken pulları çıkageldi

İngiliz postası, ABD'nin tüm dünyada büyük ilgiyle izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi için yeni pul serisi çıkardı

03 Ocak 2018, Çarşamba 15:48
Game of Thrones'un final sezonunu beklerken pulları çıkageldi
Artık kimse kimseye pek mektup göndermese de mektup pullarına rağbet bitmiyor. İskoçya, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'a bağlı Kraliyet Postası, ABD'nin HBO kanalının epik fantezi türündeki draması Taht Oyunları (Game of Thrones/GOT) için 15 pulluk yeni bir seri çıkardı.

Sputnik'in aktardığına göre pullardan 10'u, Sansa Stark (Sophie Turner), Jon Snow (Kit Harington), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) ve Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) gibi dizinin önde gelen insan karakterlerini, kalan 5'i Demir Taht, Gece Kralı ile Ak Gezenler, Ulukurtlar, Devler ve Ejderhaları temsil ediyor.

'BİRLEŞİK KRALLIK KATKISI TAÇLANDIRILDI'


Kraliyet Postası, pul serisinin, küresel bir fenomen haline gelen diziye ülkenin katkılarını simgelediğini belirtti. Zira dizinin büyük bölümü Kuzey İrlanda'da Titanic, Linen Mill gibi stüdyolarda ve açık havada çekiliyor. Açıklamada ''İlaveten, dizinin meşhur oyuncu kadrosu baskın şekilde Britanyalı ve İrlandalıdır ve prodüksiyonun pek çok alanında Britanyalıların uzmanlığına başvurulmuştur, buna pek çok ödül alan kostüm tasarımı ve prostetik özel efektler de dahildir'' denildi.

Dizinin final sezonu olacak 8. sezonu hala yapım aşamasında. Hayranları, gösterime girmesini beklerken, 23 Ocak'ta Birleşik Krallık çapında satışa çıkacak pul serisinde teselli bulabilecek.

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