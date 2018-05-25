Game of Thrones’un yaratıcısından yeni film

Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R. Martin’in, çocuklar için yazdığı kısa hikayesi The Ice Dragon, animasyon filme uyarlanacak. Martin, filmin yapımcılığını da üstlenecek.





The Ice Dragon, annesinin ölümünden sonra bir buz ejderhası ile arkadaş olan ‘kış çocuğu’ Adara’nın hikayesini anlatıyor. Filmde, Adara’nın yeni arkadaşı ona, evini Kuzey’in ateşli düşman ejderhalarından koruması için yardım eder.





The Ice Dragon, aslında Game of Thrones dizisine ilham veren kitap olarak 1980'de basıldı.





Warner Bros, The Ice Dragon filminin gösterileceği tarihi henüz açıklamadı. Ancak Game of Thrones dizisinin final sezonunun ardından yayınlanması bekleniyor.